Juventude quer para o campeão gaúcho Embalado pela vitória por 4 a 1 sobre o Grêmio, na última rodada, o Juventude terá mais um clássico estadual neste domingo, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul: desta vez, enfrenta o Inter, que na quinta-feira conquistou o título de campeão gaúcho de 2003. Este será o segundo jogo do time caxiense sob o comando do técnico interino Raul Plassmann. Os dirigentes ainda procuram outro técnico, mas, se o Juventude voltar a vencer, será difícil a retirada do ex-comentarista do posto. Plassmann tem alguns problemas para escalar o Juventude. Durante a semana, ele perdeu o lateral-esquerdo Filipe Alvim e o volante Dionattan, que foram para o Acadêmica, de Portugal, e o também volante Fernando, negociado com o Siena, da Itália. Dionattan e Fernando, revelados nas categorias de base, renderam cerca de R$ 2 milhões ao clube, enquanto Alvin saiu por ter uma cláusula no contrato que facilitaria a rescisão, sem ressarcimento. Além dos que saíram, o volante Marcos Paulo torceu o tornozelo direito no treino de quinta-feira e dificilmente terá condições de jogar. Para o seu lugar, a opção é Camazzola, que contra o Grêmio atuou na lateral direita. Assim, Mineiro, que era o titular, retorna ao time. Na próxima segunda-feira deve se apresentar o atacante Taílson, 27 anos, que estava no Braga, de Portugal. Os dirigentes pretende trazer mais um atacante, um lateral-direito e um volante. O Juventude deve jogar com Maurício; Mineiro, Índio, Maurício Fernandes e Marcão; Camazzola, Rodrigo Pontes, Marcelo e Luciano Ratinho; Hugo e Gustavo.