Juventude quer recuperar ponto no Rio Passado o abatimento pelo empate em 2 a 2 com o Fortaleza, o Juventude enfrenta o Vasco, nesta quarta-feira, às 19h, no Maracanã, pensando em recuperar pelo menos um dos pontos perdidos no domingo. Este será o quinto jogo do técnico interino José Luiz Plein Filho no comando da equipe caxiense, depois de duas vitórias e dois empates. Para a partida no Rio de Janeiro, Plein terá o retorno do zagueiro Índio e do atacante Taílson, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Renato e Felipe voltam para o banco de reservas. O atacante Geufer, se recuperando de lesão, continua fora da equipe. A escalação do Juventude será mesma da histórica vitória de 6 a 1 sobre o Corinthians, no dia 28. Mas o modelo de jogo que o técnico pretende é o adotado no empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, com muitos cuidados defensivos e uma saída organizada nos contra-ataques.