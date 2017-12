Juventude quer segunda vitória seguida Depois da vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, quarta-feira, o Juventude enfrenta o Atlético-PR, neste sábado, em Curitiba, sob um bom astral. A ameaça de demissão do técnico Sebastião Lazaroni está mais distante e o clube pensa em se aproximar do topo da classificação do Campeonato Brasileiro. O bom resultado do meio da semana não diminuiu os problemas do técnico para armar a equipe. Ele perdeu os zagueiros Chicão, lesionado, e Antônio Carlos, devido ao terceiro cartão amarelo. O ala-esquerda Roger, que estreou contra o Corinthians, acusou dores musculares e também fica fora da partida. Já o volante Bruno Lança, que havia sido emprestado ao clube pelo Atlético-PR, rescindiu o contrato sexta-feira para se transferir ao Reggina, da Itália. A boa notícia para Lazaroni é a possibilidade de contar com o atacante Enílton, recuperado de lesão. Com algumas dúvidas, o técnico deve definir a equipe pouco antes da partida.