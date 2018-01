Juventude reforçado contra a Ponte Os zagueiros Chicão e Naldo e os meio-campistas Bruno Lança e Leandro Moreno, que voltam após cumprir suspensão, reforçam o Juventude para a partida contra a Ponte Preta, neste sábado, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela nona rodada do Brasileirão. A equipe caxiense, que no último domingo empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, quebrando os 100% de aproveitamento em casa, espera retomar o caminho das vitórias diante da sua torcida. Os desfalques do técnico Ivo Wortmann são o zagueiro Antônio Carlos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Enílton, lesionado. Mas, se forem lembradas as cinco ausências do jogo anterior, a situação é bem mais tranqüila. O atacante Túlio, que participou de alguns minutos da partida contra o Cruzeiro, segue no banco. Jailson é o novo titular na ala esquerda, depois da negociação de Zé Rodolpho com o Livorno, da Itália. A direção está em busca de mais um jogador para a posição, para ficar como alternativa. No lugar de Antônio Carlos, joga Joel, de bom desempenho no domingo. Assim, Naldo passa do lado esquerdo para o centro da zaga. O Juventude espera que a Ponte atue com muitos cuidados defensivos, procurando os contra-ataques. Por isso, Ivo Wortmann está pedindo paciência ao time, procurando evitar apressar demais as jogadas e errar passes.