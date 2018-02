Juventude se despede com festa O Juventude pretende fazer uma festa neste domingo, quando encerra a participação no Campeonato Brasileiro contra o Paysandu, no Estádio Alfredo Jaconi. Com a vaga garantida na Copa Sul-Americana, o clube tem pouco a aspirar na partida. O técnico Ivo Wortmann busca ainda motivar o grupo com, pelo menos, a manutenção da sexta colocação, que é considerada muito boa. Às 15h, uma hora antes do início do jogo, haverá a descida de Papai Noel, de helicóptero, para distribuição de brindes a crianças atendidas pelo clube em núcleos de bairros. Depois do jogo, o time feminino do Juventude decidirá o título estadual, com o Duda/Lazio, o que se constitui em outra atração para a torcida. Para enfrentar o Paysandu, será escalado um time cheio de reservas. Nos últimos dias ocorreu um verdadeiro desmanche do grupo, com a saída de jogadores importantes, como Índio, Lopes, Da Silva, Leonardo Manzi, Jancarlos, e até reservas. A dúvida é Zé Rodolpho, com uma lesão no tornozelo direito. Se ele não tiver condições, Raone será escalado.