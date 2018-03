Juventude se recupera e vence Paysandu Depois de três derrotas consecutivas, o Juventude conseguiu a reabilitação ao derrotar o Paysandu por 2 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Para isso, a equipe caxiense contou com a força dos garotos das categorias de base, já que seis formados no próprio clube iniciaram o jogo, caso da defesa e dos meio-campistas Camazzola e Marcelo. Isso agradou aos torcedores, que há tempo não saíam satisfeitos do estádio. Desde os primeiros minutos o Juventude estabeleceu o domínio territorial. Procurou pressionar, principalmente pelo lado esquerdo, com as triangulações de Raone, Hugo e Rafael. O resultado do melhor futebol apareceu no placar aos 29 minutos. O lance começou com Taílson, no lado direito do ataque. Ele recebeu um passe e, quando tentou dominar a bola, foi derrubado por um defensor. O árbitro marcou a falta, que Rafael cobrou no canto direito de Ronaldo, fazendo 1 a 0. No segundo tempo, o Paysandu tentou a reação. O técnico Ivo Wortmann colocou atacantes na equipe, mas conseguiu ameaçar poucas vezes a defesa do Juventude. O time caxiense continuou melhor e, aos 30 minutos, definiu o placar com o gol de Geufer, recebendo um cruzamento de Hugo. No final, o Juventude ainda perdeu mais algumas chances para ampliar em jogadas de contra-ataque. A torcida aplaudiu muito os jogadores, confiando no início da reação para tirar a equipe das últimas colocações do campeonato.