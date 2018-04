Juventude sem 5 titulares em Campinas O Juventude se transformou numa colcha de retalhos para enfrentar o Guarani, neste sábado, em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão. O técnico Ivo Wortmann perdeu cinco titulares e terá que improvisar na zaga, justamente o setor mais forte do time, que está na quarta colocação, com 49 pontos. O empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, quarta-feira, no Mineirão, acabou produzindo quatro baixas. O zagueiro Neto e o atacante Da Silva levaram o terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro Naldo e o atacante Leonardo Manzi saíram lesionados. A eles se soma Donizete Amorim, que não participou desse jogo também por lesão e continua afastado. A maior preocupação de Ivo Wortmann está na zaga. Índio é o único titular em condições. Ao seu lado devem jogar o volante Vanderson, improvisado, e o júnior Rafael, 18 anos. Com a passagem de Vanderson para a zaga, o técnico promove mudanças no meio-campo. O ala-esquerda Zé Rodolpo atuará como um dos volantes, com a entrada de Anderson na sua função. No ataque, o técnico promove a estréia de Róbson, conhecido como Robgol, contratado há uma semana junto ao Sport. O seu companheiro pode ser Reinaldo Aleluia ou Sandrinho, jogador que veio do México e recebeu há poucos dias condições de jogo. Como Sandrinho é meia, se for escalado, Lopes, da mesma posição, atuará mais avançado, como atacante. Uma coisa é certa: a equipe que enfrenta o Guarani jamais jogou ou treinou com essa formação. O técnico Ivo Wortmann espera contar com a ajuda da sorte para obter um bom resultado, já que o Juventude não perde há sete jogos como visitante.