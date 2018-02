Juventude só "cumpre tabela" O Juventude encara as duas últimas partidas do Brasileiro como uma mera formalidade para cumprimento de tabela. Nem a possibilidade, ainda que remota, de classificação à Copa Libertadores da América, depois da punição do São Caetano, representa uma motivação a mais. Neste domingo, a equipe faz o penúltimo confronto, contra o Figueirense, em Florianópolis. O técnico Ivo Wortmann tem uma série de desfalques. O zagueiro Índio, que sente dores no púbis e num tornozelo, será poupado das últimas partidas. Além disso, há informações de que ele está se transferindo para o Inter. O atacante Da Silva, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é outro que não vestirá mais a camisa do Juventude, pois acertou a ida para o Pohan Steelers, da Coréia do Sul. Outros desfalques são o volante Daniel, suspenso pelo terceiro amarelo, o meia Lopes, que ainda sente dores no dedo indicador da mão esquerda, devido a uma fratura, e o atacante Leonardo Manzi, com uma lesão muscular. Lopes deverá ter as férias antecipadas, devido à lesão, e dificilmente continuará no Juventude, pela valorização que teve. A boa novidade é o retorno do volante Camazzola, que ficou mais de dois meses afastado da equipe devido a uma lesão no joelho direito. O meia Ederson pode ser escalado no comando do ataque, no lugar de Robson, que era conhecido como Robgol. Este, que seria o reserva de Manzi, decepcionou, não conseguindo marcar um gol sequer pelo Juventude.