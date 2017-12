Juventude só cumpre tabela no Maracanã O Juventude enfrenta o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Maracanã, apenas para o cumprimento da tabela do Brasileirão. A equipe caxiense, ao contrário do adversário, por já ter garantido a permanência na Série A no ano que vem, não tem praticamente mais nada a fazer na competição. A pouca disposição foi mostrada nos treinos da semana. A equipe retomou os treinamentos apenas na quarta-feira, à tarde. Quinta, houve trabalho num turno, e num ginásio, devido a uma forte chuva que se abateu sobre a região serrana gaúcha. O único trabalho com vistas ao jogo ocorreu sexta à tarde, um treino técnico. Além disso, no início da semana a direção acertou as rescisões de contrato com o volante Marcus Vinícius e com o atacante Taílson, de pálidas atuações no campeonato. O técnico Plein chegou a cogitar a possibilidade de poupar alguns jogadores, como o goleiro Márcio Angonese e o zagueiro Neto, neste domingo, mas depois disse que escalaria o que tivesse de melhor à disposição. Os zagueiros Índio e Renato, mais o atacante Geufer, lesionados, e o lateral Marcão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são os desfalques do time. Outro que não participa do jogo é o atacante reserva Felipe, também por lesão.