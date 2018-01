Juventude surpreende Cruzeiro no Mineirão O Juventude conseguiu o que muitas equipes não conseguiram há exatos 12 meses. O time de Caxias venceu o Cruzeiro, por 2 a 1, neste domingo, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Maurinho, para o time mineiro, Neto e Léo Inácio para o Juventude. Com a derrota, a Raposa manteve-se na liderança da competição, com 76 pontos, mas agora com nove de vantagem sobre o Santos, segundo colocado. O Juventude, afastou-se um pouco mais do pelotão do rebaixamento, chegando a 19ª posição, com 42 pontos. Na próxima rodada, o time celeste pega o Internacional, em Porto Alegre, e o time de Caxias, recebe o Grêmio, em casa. A partida começou equilibrada. Apesar da maior posse de bola do Cruzeiro, o Juventude saía com perigo nos contra-ataques. A Raposa, que colocava em jogo uma invencibilidade de 35 partidas, tentava chegar a vitória com sua jogada mais tradicional: as descidas de Maurinho pela direita. Já o time de Caxias, que tentava vencer o líder do Brasileiro e se distanciar da zona de rebaixamento, marcava forte o meio-campo Alex e buscava as arrancadas do atacante Hugo. De tanto que insistiu, o time celeste abriu o placar em uma jogada pelo setor direito. Aos 32 minutos, o atacante Márcio Nobre dominou a bola na entrada da área e lançou Marinho. O lateral apareceu livre na frente do goleiro Márcio e chutou forte no canto alto esquerdo do gol, fazendo 1 a 0 para Cruzeiro. O Juventude não sentiu o gol e saiu para o ataque, mesmo com a marcação mais adiantada da defesa adversária. Em um contra-ataque rápido, o time de Caxias teve um escanteio pela esquerda. Aos 36 minutos, após a cobrança, o zagueiro Neto aproveitou a falha do goleiro Gomes e subiu mais que a zaga do Cruzeiro para empatar a partida em 1 a 1. O gol deu tranqüilidade aos jogadores do Juventude que sentiram o bom momento no jogo e terminaram a primeira etapa no ataque. Na volta para segundo tempo, em uma bobeada da defesa do Cruzeiro, o Juventude surpreendeu e chegou a virada aos 50 segundos da etapa final. Após lançamento para a entrada da área, o meio-campo Léo Inácio pegou de primeira, para fazer 2 a 1 para o Juventude. O chute saiu forte e a bola entrou no canto esquerdo de Gomes. Após fazer o gol, o Juventude voltou inteiro para seu campo de defesa. Vendo as dificuldades do time em chegar ao ataque, o técnico Vanderlei Luxemburgo trocou Felipe Melo, Zinho e Márcio Nobre por Márcio, Alex Dias e Alex Alves, respectivamente. E, aos 26 minutos, o armador Alex cobrou falta da entrada da área, no ângulo. O goleiro Márcio saltou e fez grande defesa. A bola ainda pegou no travessão antes de sair para escanteio. O Cruzeiro partiu todo para o ataque, mas o time de Caxias ainda tinha forças para sair nos contragolpes. Porém, a última chance de gol foi para o lado do time mineiro. Aos 37 minutos, o zagueiro Thiago pegou o rebote e chutou prensado com a zaga adversária. A bola enganou o goleiro Márcio e pegou no travessão. No rebote, Alex Dias, na cara do gol, cabeceou para fora, perdendo a última chance de empatar a partida.