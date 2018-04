Juventude surpreende e bate o Goiás O Goiás é quem jogava em casa, mas o Juventude surpreendeu e venceu por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio Serra Dourada. Este resultado derruba o time alviverde na classificação (pois fica com 52 pontos), enquanto o time gaúcho, que chega aos 55 pontos, sobe para a quinta posição. Quanto ao jogo, o Goiás tentou a vitória desde o começo, jogando em velocidade pelas laterais, com Gustavo e Gilson. Logo aos cinco minutos André Dias acertou a bola no travessão. O ataque goiano ainda perdeu outras quatro boas oportunidades por falhas na finalização. Como atacou com ousadia, a defesa ficou desprotegida, o que facilitou o ataque do Juventude. E, aos 37 minutos, veio o castigo: o zagueiro Cléber derrubou Jancarlo na área. Pênalti que Da Silva cobrou e fez 1 a 0. "Falhamos no posicionamento, corremos para o ataque e a defesa ficou vulnerável", reforçou o goleiro Harlei. Em um contra-ataque, o Juventude marcou seu segundo gol, aos 45 minutos, com Da Silva, que aproveitou rebote de Harlei no chute de Sandrinho. "Tivemos sorte e marcamos nas melhores oportunidades", disse Da Silva, ainda no intervalo. O segundo tempo só aumentou o desespero do Goiás, que voltou a mostrar desentrosamento. Mesmo assim, conseguiu descontar, aos 40 minutos, numa jogada individual de Douglas, que girou e bateu cruzado para marcar 2 a 1. Próximos jogos: agora, o Goiás tenta nova reabilitação contra o São Caetano, sábado ás 16 horas no Estádio Anacleto Campanella (São Caetano do Sul-SP). Já o Juventude enfrenta o Corinthians, também no sábado, mas às 20h30, no Estádio do Pacaembu (SP).