Juventude tem 2 desfalques na defesa A estréia de Hélio dos Anjos no comando do Juventude não foi como o técnico gostaria ? ficou no empate de 2 a 2 com o Figueirense, na última quarta-feira. Mas neste sábado, jogando mais uma vez em casa, ele promete a sua primeira vitória, contra o Internacional, às 18h10. O Juventude terá o desfalques de dois jogadores na defesa. O lateral Magal e o zagueiro Índio estão suspensos pelo terceiro amarelo levado no último jogo. Em compensação, o treinador vai contar com a volta do meia Juliano e do atacante Enílton, que cumpriram suspensão. Enquanto isso, Zé Carlos, com dores na coxa esquerda, ainda é dúvida no ataque. Caso ele não possa jogar, Marcelinho ocupará a vaga. O Juventude está com 39 pontos no Campeonato Brasileiro e precisa da vitória sobre o Inter para afastar a ameaça de rebaixamento.