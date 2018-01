Juventude tem apenas uma dúvida O técnico Cristóvão Borges tem apenas uma dúvida para escalar o Juventude para o jogo de estréia na Copa do Brasil, contra a Caldense, em Poços de Caldas (MG), nesta quarta-feira. O lateral Wederson está se recuperando de uma lesão sofrida no sábado, no empate de 3 a 3 com o Grêmio, e passará por uma avaliação médica pouco antes do jogo. Se não estiver em condições, deixará a posição para Maurício. O time do Juventude deverá começar a partida com Tiago; Mineiro, Renato, Filipe Alvim e Wederson (Maurício); Evandro, Dionattan, Marcelo e Michel; Hugo e Geufer. O jogo da volta está marcado para o dia 12 de março.