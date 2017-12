Juventude tem desfalque contra São Paulo O meia Hugo, com uma lesão muscular, é o desfalque do Juventude para a partida contra o São Paulo, às 18h deste sábado, no Morumbi, na capital paulista. O substituto será Donizete Amorim, que pela primeira vez começará um jogo pela equipe caxiense. Ele participou de parte do jogo de quarta-feira, no empate em 0 a 0 com a Ponte Preta, após a lesão de Hugo. Se perde um jogador, o técnico Raul Plassmann tem a volta de outro. O lateral-direito Mineiro cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo e foi confirmado na equipe no treino desta sexta-feira pela amanhã. Luciano Ratinho, atualmente na reserva, levou o terceiro amarelo e fica fora do banco. Embora não tenha conseguido a vitória, a atuação contra a Ponte animou Plassmann. Tanto que ele decidiu manter a base da equipe, apenas com a mudança forçada pela lesão de Hugo. Com a volta de Mineiro, Marcelo, que atuou improvisado na lateral, reassume a função no meio-campo. Na frente, Taílson, que não conseguiu marcar nenhum gol em seis jogos, segue com o apoio do técnico, pois também teve uma boa atuação na quarta-feira. Nas entrevistas, os jogadores do Juventude afirmam que, se repetirem o desempenho da última partida, mas com um melhor aproveitamento das chances de gol, poderão surpreender o São Paulo. O fato de o adversário atuar desfalcado também é visto como um ponto favorável pelos atletas, embora destacando que os substitutos devem atuar com muita vontade.