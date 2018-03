Juventude tem desfalque de 6 titulares O Juventude estréia no Brasileirão, nesta quarta-feira, diante do Cruzeiro, em Ipatinga, cheio de problemas. O técnico Ivo Wortmann, que tem pouco mais de duas semanas no comando da equipe - substituiu a Plein, que era o treinador desde setembro do ano passado -, não terá seis jogadores considerados titulares. O lateral-direito Mineiro e o volante Evandro cumprem suspensão por expulsão num jogo com o Fluminense pela Copa do Brasil. O volante Donizete Amorim, o meia Fernando Diniz e o atacante Geufer se recuperam de lesões. E o atacante Da Silva ainda não tem condições legais de jogo. A esperança do técnico é o retorno do atacante Leonardo Manzi, que fará a primeira partida oficial na temporada. No ano passado, ele pegou 120 dias de suspensão por resultado positivo num exame antidoping. E ainda não jogou em 2004 por causa de sucessivas lesões.