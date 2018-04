Juventude tem problemas em Goiânia Aliviado após a vitória sobre o Criciúma na rodada passada, que acabou com um jejum de quatro partidas sem vencer, o Juventude enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Apesar do retorno da tranqüilidade, o técnico Ivo Wortmann continua enfrentando problemas. O grande desfalque para a partida desta quarta-feira é o zagueiro e capitão Índio, com uma lesão no púbis. Ele se junta a Naldo, afastado do time há algumas rodadas também por contusão. Dessa forma, o Juventude terá uma zaga reserva - Thiago, que completava o trio defensivo, foi vendido há pouco mais de um mês para o Porto, de Portugal. Assim, Ivo Wortmann vai escalar três zagueiros que jamais atuaram juntos numa partida. Daniel, que também é volante, jogará no lado direito, Neto ficará na sobra e Ageu atuará na esquerdo. O atacante Róbson, que levou uma pancada na panturrilha esquerda, é outro desfalque. O meia Lopes, que retorna após cumprir suspensão, jogará mais avançado, junto com Da Silva. No meio-campo, Sandrinho, meia com características ofensivas, entra no lugar de Donizete Amorim, que atua mais recuado.