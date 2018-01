Juventude tenta acabar com jejum de vitórias Duas caras novas, uma dentro e outra fora de campo, motivam o Juventude para a partida contra o Vasco, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe caxiense tentará acabar com o longo jejum de vitórias, que chega a oito jogos. A primeira novidade é o volante Marcus Vinícius, jogador que já atuou no Cruzeiro e Portuguesa, entre outros clubes. Ele estava na China, de onde retornou devido ao temor da pneumonia asiática. Depois de quase quatro semanas na cidade, finalmente chegou a condição legal de jogo e o volante está escalado. A outra estréia é do auxiliar-técnico Raul Plassmann, que foi apresentado ao grupo de jogadores na quinta-feira. Depois de duas décadas atuando como comentarista esportivo de televisão, o ex-goleiro de Cruzeiro e Flamengo resolveu apostar na carreira de técnico. Ele afirmou que está no Juventude com o objetivo de auxiliar o técnico Marinho Peres, com vistas a uma futura carreira. Um aspecto que pesou na contratação de Raul Plassmann foi o conhecimento do futebol brasileiro. Marinho, por ter atuado em Portugal antes de assumir o Juventude, tem poucas informações sobre os clubes e jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro. A presença de Plassmann é vista como uma tentativa de apoio ao técnico, que assumiu o time na nona rodada e obteve um empate e duas derrotas. Gauchão - Quarta-feira, o Juventude começa a disputar as semifinais do Campeonato Gaúcho. A equipe caxiense ficou em segundo lugar no Grupo 1, atrás do Internacional. Agora, ambos enfrentam os dois primeiros do Grupo 2, formado por outros 14 times, que terá a última rodada neste domingo. Os adversários serão conhecidos após esses jogos. O Juventude enfrentará o primeiro colocado, em duas partidas, enquanto o Inter jogará contra o segundo. Os melhores das semifinais decidirão o título.