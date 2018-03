Juventude tenta acabar com o jejum Há seis partidas sem vitória, o Juventude tenta surpreender o Corinthians no jogo deste sábado, às 16 horas, no Pacaembu. O técnico Marinho Peres, que substituiu o demitido Cristóvão Borges, ainda está conhecendo o grupo - fez apenas um jogo, no empate com o Santos. Mas mostra animação com os treinos realizados na semana. A boa notícia para o Juventude foi a vitória no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na noite de quinta-feira, quando foram mantidos os três pontos conquistados na ação contra a Ponte Preta, que utilizou um jogador irregularmente. Assim, a equipe de Caxias permanece com 10 pontos, na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Para enfrentar o Corinthians, Marinho Peres terá a volta dos volantes Dionattan e Rodrigo Pontes, que cumpriram suspensão. Os desfalques são o lateral Mineiro e o meia Rafael, ambos por terem levado o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Renato, que cumpriu suspensão contra o Santos e vinha sendo utilizado como titular desde o início da temporada, não foi relacionado para a partida, sem maiores explicações de Marinho Peres. As opções para a posição são Neguete e Maurício. Preocupado com a força do ataque corintiano, Marinho Peres irá reforçar a marcação, com três volantes: Rodrigo Pontes, Dionattan e Fernando. Além disso, ele orientou o lateral-direito Camazzola a não atacar muito para não dar espaço a Gil. Novela - Depois de muito negociar, o atacante Michel finalmente acertou transferência para o futebol sul-coreano. Ele renovou contrato com o Juventude até 2004 e, ao mesmo tempo, definiu a ida para o Channam Dragons por empréstimo até o final do ano. A viagem deve acontece no domingo.