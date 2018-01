Juventude tenta chegar à Sul-Americana O Juventude continua sonhando com a classificação para a Copa Sul-Americana. Mas a vaga não será nada fácil de ser conquistada. Além de ter de vencer o já rebaixado Atlético Mineiro, às 16 horas, no Alfredo Jaconi, o time de Caxias ainda torce contra o Fortaleza e o São Paulo, que estão com o mesmo número de pontos (55), mas com mais vitórias (caso do Fortaleza) e maior saldo de gols (em comparação com o São Paulo). O técnico Hélio dos Anjos contará com o retorno do meia Lauro, que cumpriu suspensão na última rodada, quando o time venceu o Fluminense por 2 a 1, fora de casa. O Juventude ocupa o 13º lugar na classificação do Brasileiro.