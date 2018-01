Juventude tenta confirma recuperação Com a confiança recuperada depois da vitória de 4 a 0 sobre o Atlético-PR, domingo, o Juventude tenta confirmar a nova fase nesta quarta-feira, às 21h40min, contra o Santos, na Vila Belmiro. Será o segundo jogo do técnico interino José Luiz Plein Filho, que substituiu Raul Plassmann. Os laterais Mineiro e Marcão, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são os desfalques de Plein. No lugar do primeiro, que é o único lateral-direito do grupo, o técnico interino vai improvisar o meia Donizete Amorim. Na esquerda, entra Raone, que foi titular em algumas partidas. A única dúvida está no ataque, que deve ter definição momentos antes da partida. Plein pode manter Leonardo Manzi, autor de dois gols na vitória sobre o Atlético-PR, ou colocar o meia Renatinho, um jogador de velocidade e que ajudaria na marcação. Manzi está tratando da transferência para o Catar, mas afirma que deseja jogar, mesmo que o negócio venha a ser confirmado nesta quarta-feira. Continuam fora da equipe, por lesão, os zagueiros Renato e Dante, mais o meia Rafael. O volante Camazzola, titular no tempo de Raul Plassmann, se recuperou de uma lesão e deve ficar no banco de reservas.