Juventude tenta ganhar 1ª fora de casa Ganhar a primeira partida fora de casa neste Campeonato Brasileiro é o desafio do Juventude contra o Goiás, neste domingo, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Nas duas partidas em que atuou como visitante, contra Ponte Preta e Bahia, a equipe gaúcha teve bons desempenhos, mas não aproveitou as chances de gol e acabou sofrendo derrotas. Para tentar mudar a escrita, o técnico Cristóvão Borges coloca no time o atacante João Paulo, que pela primeira vez iniciará uma partida pelo Juventude. O único desfalque do grupo é o lateral Caibi, expulso no empate em 2 a 2 com o Vitória. Isso sem contar o meia Hugo, suspenso por dois meses.