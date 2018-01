Juventude tenta liberar Alex Alves, pego no antidoping O departamento jurídico do Juventude entrou nesta terça-feira com ação de efeito suspensivo contra a punição do atacante Alex Alves, 31. O jogador teve resultado positivo no exame antidoping no jogo do dia 17 de março, contra o Internacional, no Estádio do Beira Rio, pelo Campeonato Gaúcho, e foi suspenso preventivamente por 29 dias. Campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2003, Alex Alves negou que tenha usado substância proibida - foi encontrado na sua urina vestígios de sibutramina, que funciona como estimulante e, de forma mais comum, como moderador de apetite. "Não tive a autorização de ninguém, não comprei remédio nenhum e quero saber por que aconteceu essa acusação", disse o jogador à Rádio Gaúcha. "A minha vida mudou do céu para o inferno, porque jamais imaginaria estar conversando sobre algo assim na minha carreira, sobre doping", acrescentou o atleta, que poderá ser suspenso por um período entre 120 e 360 dias. A diretoria do Juventude espera contar com o jogador na reta final do Estadual, até a realização da contraprova, no Laboratório Ladetec, no Rio de Janeiro. No domingo, o jogo será contra o Veranópolis, em Caxias do Sul, pela semifinal do Gauchão - o time da Serra Gaúcha venceu o primeiro confronto por 2 a 0.