Juventude vai atrás da 1ª vitória O Juventude tentará neste domingo, contra o Coritiba, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nos dois primeiros jogos, o time caxiense empatou por 2 a 2 com o São Paulo, em casa, e perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas. Mas, baseado numa possível irregularidade na escalação do volante Roberto pela Ponte, o Juventude luta no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para ganhar os pontos dessa partida. Enquanto espera essa definição, o técnico Cristóvão Borges prepara a equipe para superar o Coritiba. Ele deve repetir a mesma escalação que começou os dois primeiros jogos. A diferença que o técnico pretende ver, principalmente em relação ao confronto com a Ponte, é um melhor aproveitamento das chances de gol. "Erramos demais e perdemos a oportunidade de vencer", afirma o técnico, confiando numa melhor sorte neste domingo. Na segunda parte do coletivo de sexta-feira, Cristóvão testou três opções no time titular: Wederson no lugar de Dante, Rodrigo Pontes no de Marcelo e Geufer na posição de Hugo. O técnico não quis definir se fará alguma mudança. Mas, como ele tem destacado que está gostando da produção da equipe, dificilmente fará uma alteração para começar a partida, deixando as alternativas para o caso de dificuldades.