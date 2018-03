Juventude vai em busca da reabilitação Derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo, no Maracanã, na última quarta-feira, o Juventude vai em busca da recuperação contra o Criciúma, neste domingo, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Raul Plassmann, que faz o segundo jogo depois de oficializado no comando da equipe, terá o desfalque do volante Camazzola, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas a perda não preocupa, pois a função será exercida por Marcus Vinícius, o titular, que retorna após ficar fora do time dois jogos devido a uma lesão.Outro retorno é o do zagueiro Maurício Fernandes, que não atuou contra o Flamengo por estar cumprindo suspensão por ter sido expulso no jogo anterior, contra o Inter. Uma novidade é a entrada do meia Rafael no lugar do atacante Geufer. O técnico Raul Plassmann espera que a equipe repita o rendimento do período em que ele ficou como interino, quando obteve uma vitória e um empate, contra Grêmio e Inter, respectivamente.