Juventude vence e assume vice-liderança da Série B

A sexta-feira foi de poucos gols pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Melhor para os mandantes, que venceram os três jogos. O Juventude fez sua lição de casa e assumiu a vice-liderança provisória, após bater por 2 a 0 o Marília, que perdeu sua invencibilidade. O outro paulista em campo, o São Caetano, passou pelo Vila Nova, por 1 a 0, enquanto o CRB, pelo mesmo placar, derrotou o Criciúma, que também estava invicto. Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Juventude foi eficiente e venceu o Marília, por 2 a 0, em Caxias do Sul. A noite fria espantou os torcedores alviverdes, que compareceram em pequeno número para ver os gols marcados por Luís, de cabeça, aos 44 minutos do primeiro tempo e Walker do segundo. Os gaúchos assumiram o segundo lugar, com nove pontos, assim como o líder Corinthians. Perdem apenas no saldo de gols (4 a 3). O Marília, que estreou o técnico Jorge Raulli, caiu para 17.º, com três. Com um gol de Vandinho, de pênalti, aos 46 do segundo tempo, o São Caetano bateu o Vila Nova, por 1 a 0, em sua reestréia no Estádio Anacleto Campanella, que estava fechado para reformas desde o ano passado. O time do ABC paulista pulou para a quarta colocação, com sete pontos. Já os goianos caíram para o sétimo, com seis. O CRB sofreu sufoco, mas conseguiu ganhar do Criciúma, por 1 a 0, em Maceió. O único gol do jogo foi anotado por Plínio, de cabeça, aos 44 do primeiro tempo. Os catarinenses perderam grande oportunidade de vencer. Desperdiçaram dois pênaltis, um em cada tempo. O primeiro com Beto, que bateu na trave. E o segundo com Valdeir, que bateu na trave e depois no goleiro Jônatas. Essa foi a primeira vitória dos alagoanos, que estão no 13.º lugar, com quatro pontos. Os visitantes caíram para oitavo, com seis. Confira os resultados e jogos da 4.ª rodada: Terça-feira Ceará 3 x 0 Brasiliense Paraná 2 x 2 Bragantino Avaí 1 x 1 Santo André Sexta-feira São Caetano 1 x 0 Vila Nova CRB 1 x 0 Criciúma Juventude 2 x 0 Marília Sábado Corinthians x Fortaleza América-RN x Ponte Preta Bahia x Barueri Gama x ABC