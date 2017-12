Juventude vence e complica o Goiás Cumprindo o segundo jogo fora de casa por punição imposta pelo STJD devido a atos de racismo, o Juventude manteve os 100% de aproveitamento no Estádio Centenário. A equipe venceu o Goiás por 2 a 1, de virada, chegou aos 52 pontos e afastou definitivamente o fantasma do rebaixamento. Já a equipe goiana segue com 70 pontos e luta agora pela confirmação da vaga na Copa Libertadores, pois não tem mais chance de ser campeã. Os primeiros 15 minutos foram quase sonolentos, pois as equipes tomavam pouca iniciativa. A partir daí, o Juventude passou a atacar um pouco mais e até os 24minutos, criou quatro boas chances, sendo duas delas em conclusões de Tucho. Quando o domínio do time caxiense era acentuado, o Goiás, numa escapada, abriu o placar. Numa falha do zagueiro Antônio Carlos, a bola foi para Dodô, que passou para Roni. Este, na área, chutou no canto direito de Rafael, fazendo um a zero aos 26 minutos. Cinco minutos depois, Lauro restabeleceu a igualdade. Após um passe de Marcelinho, ele driblou um zagueiro na área e chutou forte no canto direito de Harlei. O Juventude terminou a primeira etapa um pouco melhor na partida. No segundo tempo, a situação se modificou. O Goiás voltou melhor e criou as melhores chances. Mas aí brilhou a estrela do técnico Hélio dos Anjos, que fez duas modificações decisivas. Aos 29 minutos, ele colocou Caíco e Josiel no jogo. Sete minutos depois, Caíco recebeu a bola pela lateral, entrou na área e cruzou para Josiel empurrar para a rede, fazendo 2 a 1. Aos 40, Rafael fez a defesa do jogo numa cabeceada de Marcelo Silva no canto direito rasteiro. Alguns jogadores do Goiás reclamaram que a bola havia entrado, mas o árbitro deu seqüência ao lance. No final da partida, houve muita vibração entre os jogadores e comissão técnica do Juventude pela continuidade da equipe na Série A.