Juventude vence e se classifica Num jogo sensacional, o Juventude venceu o Caxias por 5 a 3, neste sábado à tarde, em Caxias do Sul, chegou aos nove pontos ganhos e se classificou para fase final do Campeonato Gaúcho. Cheia de alternativas ofensivas, a partida, disputada quase toda ela no ataque pelas duas equipes teve, além dos oito gols, grandes defesas dos goleiros Sadi e Tiago, mostrando as vocações ofensivas dos dois técnicos. Os gols do Juventude foram marcados por Michel (dois), Rafael (dois) e, Wederson, enquanto Mateus, Paulo César e Kena descontaram para o Caxias que, com a derrota, permaneceu com cinco ganhos e remotas chances de chegar à próxima fase. Uma vitória do Inter ou empate no Gre-Nal neste domingo, no estádio Beira-Rio, dá a outra vaga da segunda fase ao Inter, hoje com sete pontos ganhos Ficha Técnica Juventude 5 x 3 Caxias. Gols: Wederson, 6 ; Mateus, 12 min. do 1 t. Paulo César (pênalti), 12; Rafael,18 e 29; Michel, 21e 39 e Kena, 24 do 2 tempo. Caxias: Sadi; Cláudio, Jairo Santos, Paulo César e Ítalo; Henrique (Giovane), Mateus (Tininho), Richard e Helinho (Kena); Janílson e Lê. Técnico: Ricardo Drubscki. Juventude: Tiago; Mineiro, Neto, Renato e Wederson; Evandro, Dionattan, Marcelo (Fernando) e Michel; Gustavo (Dante) e Geufer (Rafael). Técnico: Cristóvão Borges. Juiz: Vinícius Costa Cartão amarelo: Lê, Cláudio, Helinho, Tininho ( C); Evandro, Wederson, Dante, Michel, Mineiro (J). Expulsão: Wederson(J), Kena(C) Renda: Não Divulgada. Público: Não Divulgado. Local: Centenário. Caxias do Sul.