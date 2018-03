Juventude vence fora e já é o segundo O Coritiba não aproveitou a superioridade no primeiro tempo, desperdiçou cobrança de pênalti e pagou o preço desses erros. O Juventude se aproveitou disso e, em dois contra-ataques, venceu o time da casa por 2 a 1, em Curitiba, e se manteve como único time invicto no Campeonato Brasileiro, em segundo lugar, com 14 pontos. William, aos nove e Enílton aos 36 marcaram para os gaúchos e Alexandre, aos 42, diminuiu. O Coritiba pressionava o Juventude em seu próprio campo e com 15 minutos de jogo já havia desperdiçado duas chances. A maior delas, porém, aconteceu aos 20. Doni fez pênalti em Alexandre, mas Miranda errou a cobrança. Aos 44, Doni evitou um gol de falta de Jucemar com uma bonita defesa. Na segunda etapa, o técnico Ivo Wortmann isolou Enílton na frente e deu mais liberdade para seus laterais. Em um contra-ataque, aos nove minutos, William recebeu na entrada da grande área e tocou com categoria por cima de Douglas. Cuca colocou mais dois atacantes - Marciano e Alcimar -, mas ficou com a defesa exposta. Aos 36, Lauro foi à linha de fundo e tocou para Enilton ampliar o marcador. O Coritiba descontou aos 42, com Alexandre, após completar um chute de Alcimar. O técnico Ivo Wortmann, do Juventude, achou justo o resultado. ?Mudamos nossa forma de jogar na segunda etapa e equilibramos o jogo. Além disso, tivemos a sorte do Coritiba perder um pênalti e não marcar gols. Com isso, soubemos construir o placar?. O jogo começou atrasado, pois o Juventude precisou improvisar um colete de treino para jogar - não havia uniforme reserva para a equipe, que também é Alviverde.