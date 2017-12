Juventude vence o Figueirense Na estréia do técnico Ricardo Gomes, o Juventude venceu o Figueirense (SC) por 3 a 2, neste sábado no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Foi a segunda vitória da equipe caxiense na oitava partida pela Copa Sul Minas. O Juventude soma agora seis pontos. O Juventude começou o jogo perdendo uma chance logo aos 3 minutos, com Edmilson. Depois disso, as equipes tiveram dificuldades, irritando os torcedores. Só no final do primeiro tempo é que o Juventude conseguiu o abrir o placar com o gol de Edmilson, depois da bola bater na trave do goleiro Gustavo No início do segundo tempo, Edmilson lançou a bola para Leonardo Manzi, que apenas tocou para as redes, fazendo o segundo da equipe de Caxias. Aos 43, Emerson, cobrando pênalti, ampliou para o Juventude. Nos últimos minutos, o Figueirense resolveu dar um susto no adversário e marcou dois gols seguidos. Aos 44, com Selmir, de cabeça, e os 46, Doriva cobrando pênalti. Mas no final o time caxiense conseguiu manter a apertada vitória.