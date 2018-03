Juventude vence o Paysandu em Caxias Sob uma temperatura de 10 graus, neste sábado à tarde, em Caxias do Sul, o Juventude derrotou o Paysandu por 2 a 0, na abertura da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a terceira vitória em casa da equipe gaúcha, que chegou aos 11 pontos e manteve a invencibilidade na competição. O atacante Zé Carlos, que voltava de lesão, foi o destaque. Ele marcou os dois gols do Juventude, no primeiro tempo, e acabou expulso na etapa final, aos 37 minutos depois de acertar uma cotovelada em Vanderson. O jogo começou em ritmo fraco. Aos 25 minutos, Zé Carlos, de cabeça, aproveitou cruzamento de Zé Rodolfo, e abriu o marcador. Quando o primeiro tempo se encaminhava para o final, Zé Carlos aproveitou uma falha do zagueiro Nelinho e, da pequena área marcou o segundo gol. Na etapa final o Paysandu teve o domínio territorial e a iniciativa do jogo, mas levou pouco perigo ao goleiro Doni. O Juventude tratou de administrar a vantagem.