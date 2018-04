Juventude vence Paraná e é líder isolado O Juventude assumiu, pelo menos até o complemento da rodada, a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, ao vencer, de virada, o Paraná Clube, por 2 a 1, hoje à tarde, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. O time paranaense, ao contrário, confirmou sua péssima participação no campeonato e continua na lanterna, com apenas 23 pontos, sendo um dos mais sérios candidatos ao rebaixamento. Os poucos torcedores que foram ao campo protestaram contra a diretoria e o time e ensaiaram os gritos: "ão, ão, ão, segunda divisão". O Paraná Clube não iniciou bem o jogo, apesar de ter vencido o Santos, no meio da semana, pela Copa Sul-Americana. Ao contrário, o Juventude é quem procurava com mais insistência o ataque. Mas sem muita organização. Somente a partir dos 20 minutos, o Paraná conseguiu igualar o jogo no meio-de-campo, reforçando a marcação. Nos últimos minutos do primeiro tempo, os jogadores paranistas começaram a afrouxar o sistema defensivo e o Juventude foi com vontade, dando susto na torcida. Quando todos já começavam a se preservar para o segundo tempo, o Paraná conseguiu uma falta próximo à área. Fernando cobrou bem e a bola alcançou Galvão, que desviou de cabeça para dentro do gol do Juventude, aos 44 minutos, na única oportunidade de gol que a equipe da casa consegui criar. Mas a vitória parcial não deu a tranqüilidade que os jogadores paranistas precisavam e eles voltaram para o segundo tempo dando espaço ao Juventude, que passou a exercer pressão. Ela foi tão forte que os zagueiros do Paraná Clube falharam aos 9 minutos, deixando Neto cabecear livre para vencer o goleiro Flávio e empatar o jogo. E não ficou nisso. O Juventude começou a exigir boas defesas do goleiro do Paraná, até que aos 20 minutos, em nova falha dos defensores, Lopes desempatou de cabeça. O Paraná ainda tentou algumas estocadas na tentativa do empate, mas sentiu a marcação imposta pelo Juventude e terminou o jogo totalmente entregue.