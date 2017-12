Juventude vence São Caetano em Caxias Num jogo sem público e disputado na casa do rival Caxias, o Estádio Centenário, o Juventude venceu o São Caetano por 3 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A perda do mando no Estádio Alfredo Jaconi se deveu à punição do clube caxiense por atitudes racistas de alguns torcedores na partida contra o Inter. Apenas com o apoio de torcedores situados em locais fora do estádio, o Juventude demorou a se impor. A primeira chance clara foi criada aos 24 minutos, num chute de Tucho, na área, perto do poste direito de Silvio Luiz. Aos 37, numa cobrança de falta, Enílton desviou e abriu o placar. O atacante do Juventude tocou a bola com o braço, mas a arbitragem validou o gol. Ainda na primeira etapa, aos 43, Marcelinho ampliou em jogada individual. O São Caetano descontou aos 11 minutos da etapa final, com Edílson, mas não conseguiu levar mais perigo. Aos 18, Enílton marcou o segundo na partida e definiu o placar. Com a vitória, o Juventude chega aos 49 pontos e praticamente se livra do rebaixamento, passando a pensar na classificação à Copa Sul-Americana. Já o São Caetano, com 44, segue ameaçado de cair para a Série B.