Juventude vence Sport na despedida da Série A

O Juventude se despediu da Série A do Brasileirão com uma vitória. Venceu o Sport, por 2 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, e terminou a competição na penúltima colocação, com 41 pontos. Com o rebaixamento à Série B, o clube de Caxias do Sul deixa a elite do futebol nacional depois de 13 temporadas consecutivas. Para o Sport, o resultado foi frustrante, já que deixou o clube fora da Copa sul-americana. Veja também: Calendário e resutados Classificação JUVENTUDE 2 Michel Alves; Nunes, Danilo e Júlio César ; William, Renan, Yannick (Luciano), Renato e Romano (Zé Rodolpho); Maycon (Cedrola) e Tiago Cavalcanti Técnico: Beto Almeida Sport 1 Magrão; César Lucena , Durval e Gustavo; Diogo (Serginho), Reginaldo (Ticão), Everton, Romerito e Bruno; Adriano Gabiru (Anderson) e Carlinhos Bala Técnico: Geninho Gols: Tiago Cavalcanti, aos 2min, Gustavo, aos 7, William, aos 22, no segundo tempo Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA) Renda: R$ 6.085,00 Público: 796 Estádio: Estádio Alfredo Jaconi O primeiro tempo foi fraco. Com o time recheado de reservas, o Juventude pouco assustou na sua despedida da Série A. O Sport também levou perigo em poucas jogadas. Na etapa final, o futebol melhorou. O Juventude abriu o placar a dois minutos. Tiago Cavalcante recebe perto da área, driblou o defensor com um giro de corpo e chutou no canto. Aos sete, o Sport chegou ao empate, com Gustavo. Carlinhos Bala cruzou e o zagueiro cabeceou no ângulo, fazendo 1 a 1. Em cobrança de falta, o meia William surpreendeu o goleiro Magrão, aos 22 minutos, e marcou o segundo gol da equipe gaúcha. A torcida do Juventude voltou a festejar minutos mais tarde. Aos 35, quando foi anunciado o segundo gol do Goiás sobre o Inter, parte do público comemorou o resultado, que acabou rebaixando o Corinthians.