Juventude, Vila Nova e Criciúma buscam a ponta da Série B

Na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B, Juventude, Criciúma e Vila Nova entram em campo nesta sexta-feira até mesmo com a chance de roubar a liderança, em caráter provisório, do Corinthians, único com 100% de aproveitamento. Mas, para atingir este objetivo, estes times precisam vencer seus jogos, válidos pela quarta rodada, por uma diferença mínima de três gols. O Vila Nova, com seis pontos, em quinto lugar, vai pegar o São Caetano, que volta finalmente a atuar no Estádio Anacleto Campanella, fechado há seis meses para reformas. O time paulista, com quatro pontos, está em 11.º lugar. Em Maceió (AL), o CRB recebe o Criciúma e tenta sua primeira vitória para, quem sabe, sair da zona de rebaixamento. Na última rodada, o time alagoano perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova, ficando com um ponto, em 18.º. O time catarinense tem seis, em sexto lugar, e viajou animado depois de vencer o São Caetano por 2 a 1. O Juventude, em Caxias do Sul (RS), também sonha com a liderança diante do Marília. Com seis pontos, em sétimo, o time gaúcho venceu na rodada passada o Bragantino por 1 a 0. O Marília vive uma situação curiosa: não perdeu e nem venceu em três jogos. Conseguiu três empates, o último sem gols com o Paraná, e trocou de técnico. Saiu Ruy Scarpino para a volta de Jorge Raulli, auxiliar-técnico já chamado em outras ocasiões. A rodada começou na terça sem que os times visitantes alcançassem a vitória. O Ceará derrubou o Brasiliense por 3 a 0 na estréia do técnico Alfinete, o Paraná empatou em 2 a 2 com o Bragantino, em Curitiba (PR), e segue sem vencer na competição, e o Avaí não saiu do 1 a 1 com o Santo André em Florianópolis (SC). A quarta rodada será encerrada no sábado com mais quatro jogos e uma novidade. A pedido da TV Globo, os jogos da tarde, inclusive o do Corinthians, vão começar 10 minutos mais tarde: a partir das 16h10.