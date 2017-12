Juventude volta a torneio internacional Depois de cinco anos, o Juventude volta a participar de uma competição internacional nesta quarta-feira, quando recebe o Cruzeiro, às 19h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, na estréia na Copa Sul-Americana. Até agora, a única experiência do clube caxiense em disputas fora dos limites nacionais foi a Copa Libertadores de 2000, na qual acabou eliminado na primeira fase. A vitória de 2 a 0 sobre o Fluminense, domingo, pelo Brasileiro, deu uma nova motivação ao grupo do Juventude. Foi a primeira em quatro jogos sob o comando do técnico Sebastião Lazaroni. Para esta quarta-feira, a única novidade na equipe em relação à última partida deve ser a presença do lateral-direito Thúlio, ex-CRB, no lugar de Magal. Ele foi contratado na semana passada. Lazaroni afirma que o Juventude precisa jogar conforme o regulamento, cuidando para não sofrer gols e procurando tirar proveito do fator local.