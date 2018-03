Juventus ?a mil por hora? contra o Real O jogador checo Pavel Nedved, da Juventus, de Turim, garantiu que a moral da equipe ?está a mil por hora? para vencer o Real Madrid, quarta-feira, no Estádio Delle Alpi, no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. Pavel acha que a conquista do 27º scudetto no Italiano deu ?moral entusiasmo para derrotar o Real Madrid?.