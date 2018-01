Juventus abre rodada da Série A2 O Juventus enfrenta o Olímpia, na Rua Javari, neste sábado, na abertura da 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 tentando mais uma vez chegar à liderança da competição. Com 23 pontos ganhos e ocupando a terceira colocação, o time da Moóca está a apenas dois pontos de Ituano e Etti Jundiaí, que dividem a liderança. O Olímpia está com 22 pontos e ocupa a quarta colocação. Se vencer o jogo, dividirá momentaneamente a liderança do torneio. Este é o único jogo da rodada neste sábado. Os outros sete jogos serão disputados domingo. O jogo do Juventus começa às 15 horas.