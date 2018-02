Juventus acerta com Fiat um contrato de ? 33 mi por 3 anos A Fiat assinou nesta quinta-feira um contrato de patrocínio com a Juventus, de Turim, no valor de 33 milhões de euros (cerca de 90 milhões de reais), válido por três anos, um dos maiores acordos já feitos no futebol internacional. O acerto passa a valer a partir do dia 1.º de julho e tem validade até 30 de junho de 2010 e é um acordo caseiro, já que a família Agnelli é a maior acionista tanto da Fiat quanto da Juventus. A camisa do clube apresentará a marca "New Holland" voltada para maquinário agrícola pesado, informou o clube em seu site na internet. O acordo também inclui premiação extra por desempenho. Em abril do ano passado, o Manchester United assinou um contrato de quatro anos por 80,6 milhões de euros (cerca de 220 milhões de reais) por quatro anos de contrato com a American International Group Inc, ligada à área de seguros. A Juventus foi rebaixada para a Segunda Divisão na Itália e penalizada com a perda de nove pontos por seu envolvimento no escândalo de manipulação de resultados no campeonato nacional. Atualmente, o clube lidera a competição e deve voltar na próxima temporada à Série A do país. "O fato de o maior grupo industrial privado da Itália decidir investir na Juventus é um motivo de orgulho", disse o diretor geral do clube, Jean-Claude Blanc.