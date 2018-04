Juventus acerta com Llorente para próxima temporada

TURIM - A Juventus anunciou nesta quinta-feira que acertou a contratação do atacante Fernando Llorente. O jogador espanhol está no Athletic Bilbao, mas chegará gratuitamente ao clube ao final da temporada 2012/2013, quando se encerrará seu vínculo com o clube basco. Ele vai firmar contrato por quatro anos com a equipe de Turim.

Llorente, de 27 anos, era um dos jogadores mais cobiçados para a próxima janela de transferências, até pelo direito de se transferir gratuitamente. Mas a Juventus era a favorita para contratá-lo após o Athletic Bilbao anunciar no início deste ano que havia liberado o clube italiano a negociar diretamente com o atacante.

Formado nas categorias de base do Athletic Bilbao, Llorente teve uma rápida passagem pelo Baskonia, da Espanha, por empréstimo, e no restante da carreira só defendeu o time basco. Ele marcou 104 gols em 334 partidas, mas entrou em desacordo depois do encerramento da última temporada, quando se recusou a estender o seu contrato.

Os melhores momentos do atacante foram na última temporada, quando liderou a equipe, finalista da Liga Europa e da Copa do Rei. Llorente também já disputou 21 partidas pela seleção espanhola, com sete gols marcados. Ele fez parte dos grupos que faturaram os títulos da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012.