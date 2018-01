Juventus admite que esperava mais sorte e preferia não encarar o Bayern

"Nós esperávamos um pouco mais de sorte no sorteio, mas estou confiante de que podemos ter duas grandes atuações contra o Bayern. Tivemos uma excelente campanha na Europa até agora nesta temporada. Fomos para um grupo difícil e fomos muito bem, nos classificando sem muitas dificuldades", afirmou Nedved.

Segunda colocada no Grupo D, com 11 pontos, a Juventus vai decidir a série fora de casa, pois o Bayern foi a líder da sua chave, a F, com 15 pontos. "Nada é impossível e você nunca sabe no futebol. Vamos encarar o jogo com humildade e vontade, plenamente conscientes de que somos uma equipe forte e temos o que é preciso para competir por um lugar na próxima fase", concluiu o ex-jogador.

O chefe-executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, lembrou o reencontro com o atacante Mario Manduzkic, que defendeu o clube entre 2012 e 2014, e alertou que o seu time precisará exibir força para avançar no confronto.

"É um confronto muito difícil, mas também muito atraente. Há alguns reencontros, incluindo um com nosso ex-atacante Mario Mandzukic. Vamos precisar de duas boas performances contra os campeões italianos se quisermos chegar às quartas de final", comentou.

Os duelos entre Juventus e Bayern vão ser disputados em 23 de fevereiro, na Itália, e em 16 de março, na Alemanha. Na temporada 2012/2013, as equipes duelaram nas quartas de final, com o Bayern avançando e posteriormente faturando o título europeu.