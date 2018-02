Juventus ainda estuda permanência de Márcio Bittencourt

O Juventus ainda não definiu o treinador para o Paulistão de 2008. Depois de ter levado o time ao título da Copa FPF, Márcio Bittencourt deve ficar no cargo, mas faz um certo suspense antes de assinar a renovação de contrato. "Ainda não sei se vou ficar. Ontem [quarta-feira] conversei com os dirigentes e ainda vamos conversar de novo. Mas, por enquanto, não tem nada definido. Este momento é de calma", disse Márcio Bittencourt. Apesar de ainda não dar como certa a sua permanência, Márcio Bittencourt dá sinais de que vai mesmo ficar no Juventus. Tanto que participa do planejamento para a disputa do Paulistão. "Deixamos tudo certinho para o ano que vem, assim esta indefinição não vai atrapalhar em nosso planejamento. Queremos fazer uma campanha melhor que a deste ano", explicou o treinador. O primeiro reforço do Juventus, inclusive, já está confirmado. É o goleiro André Zuba, que pertence ao Palmeiras e disputou o último Paulistão pelo América.