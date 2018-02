Juventus, ameaçado, muda de técnico Ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Paulista, a direção do Juventus resolveu mudar de técnico a apenas três rodadas do término do Rebolo. Paulo César Tognasini foi demitido e seu substituto é Roberto Brida, ex-jogador do clube e que já dirigiu alguns times de menor expressão pelo interior. O novo técnico será apresentado aos jogadores nesta terça-feira, às 9 horas, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. O ex-técnico estava no comando do time desde agosto de 2001, vindo de experiências no futebol de salão. Na temporada passada o time fez boa campanha no Paulistão, que não contou com a participação dos grandes clubes. Neste ano, porém, o time foi muito mal na competição e somou apenas um ponto em nove jogos. Seu próximo jogo será contra a Internacional, em Limeira, no "Jogo da Morte", porque o adversário é o lanterna do Rebolo sem somar ponto em três jogos. Na fase inicial, a Internacional só venceu um jogo, justamente, diante do Juventus.