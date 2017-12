Juventus anuncia o meio-campista português Tiago, do Lyon

A Juventus, que voltou à primeira divisão italiana nesta temporada, atravessou o rival Milan e anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio-campo português Tiago, do Lyon. Outro reforço anunciado pela equipe de Turim foi o argentino Sergio Almirón, contratado junto ao Empoli e que também atua no meio-campo. Os dois jogadores assinaram contrato nesta quinta, após serem aprovados nos exames médicos. Por enquanto, não foram divulgados oficialmente os preços das transações, já que a Juventus espera fazer o anúncio após o fechamento da Bolsa de Milão, onde cota. Segundo a imprensa, Tiago, de 26 anos, teria custado cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 39 milhões). O jogador foi campeão inglês com o Chelsea na temporada 2004/2005 e hexa francês na seguinte, pelo Lyon. Já Almirón, também com 26 anos, veio por cerca de 7 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) e 50% dos passes dos jovens Paro e Volpato, além do jogador Giovinco. Após ser contratado pela Udinese junto ao argentino Newell´s Old Boys, em 2001, ele passou por Verona e Empoli.