Juventus assume liderança no Italiano A Juventus derrotou o Como por 3 a 1, neste sábado, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano, com 48 pontos. Os gols foram marcados por Juarez (contra), Di Vaio e Camoranesi enquanto Fabio Pecchia diminuiu para o Como. A Internazionale de Milão enfrenta no domingo o Piacenza e precisa vencer se quiser manter o mesmo número de pontos do rival de Turim. Outros jogos deste domingo: Roma x Udinese, Lazio x Atalanta, Bologna x Empoli, Brescia x Reggina, Modena x Chievo.