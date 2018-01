Juventus assume liderança provisória Com gols de Di Vaio e Nedved, a Juventus venceu o Reggina por 2 a 0, neste sábado, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano, com 10 pontos. O próximo jogo do dia é entre Udinese x Inter de Milão. No domingo jogam: Milan x Lecce, Roma x Ancona, Chievo x Perugia, Modena x Bologna, Parma x Siena, Sampdoria x Brescia e Empoli x Lazio.