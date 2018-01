Juventus atrás da 4ª vitória seguida A Juventus até agora não contrariou as previsões que a apontavam como favorita para manter o título do Campeonato Italiano. E para mostrar que é, de fato, o time mais forte, encara nesta quarta-feira um rival perigoso pela quarta rodada da competição. Ainda com aproveitamento total, três vitórias em mesmo número de jogos, a Juve aposta nos desfalques da Udinese para somar mais três pontos, mesmo atuando fora de casa. Apesar de viver boa fase tanto no torneio doméstico quanto na Liga dos Campeões, a equipe de Udine entra em campo desfalcada do seu astro, o atacante Iaquinta. O jogador não renovou contrato com o clube e foi afastado pela diretoria sob a alegação de não estar inserido no ?Projeto Udinese?. Outra ausência é a do zagueiro brasileiro Juarez, contundido. A Udinese quer deixar para trás a derrota por 4 x 2 para a Fiorentina, no último domingo. E a Juventus, que vem de vitória sobre o Ascoli por 2 x 1, lidera sozinha na Itália. No clássico da rodada, o Milan recebe a Lazio querendo sair da crise deflagrada após a derrota para a Sampdoria por 2 x 1. O time de Dida, Cafu, Kaká e Serginho não vem rendendo o esperado no início da temporada: conquistou apenas quatro pontos. E o técnico Carlo Ancelotti está ameaçado de demissão. Já a Inter tem razão de estar confiante. Depois de bater o Lecce por 3 x 0 na última rodada, o time ainda contará com o atacante Adriano, que treinou normalmente e foi confirmado para a partida contra o Chievo, fora de casa. O brasileiro corria o risco de ficar duas semanas fora do futebol, por conta de lesão no tornozelo esquerdo. A rodada ainda terá Ascoli x Siena, Empoli x Cagliari, Lecce x Fiorentina, Messina x Livorno, Palermo x Reggina, Treviso x Sampdoria e Roma x Parma.