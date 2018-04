Juventus avança na Copa da Itália Apesar da derrota para o Atalanta, por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Bergamo, a Juventus avançou às semifinais da Copa da Itália. O time de Turim, que ganhara na semana passada o primeiro jogo por 4 a 2, terminou a disputa com o placar global de 5 a 4. O adversário da Juventus será o Milan. Parma e Brescia, que eliminou a campeã Roma, disputam a outra vaga na final. As semifinais serão disputadas na semana que vem. Com um gol aos 10 minutos de jogo do uruguaio Marcelo Zalayeta, a Juventus abriu o placar. Foi o quarto gol de Zalayeta desde que se incorporou ao time italiano no fim do ano passado. O Atalanta só obteve a virada no segundo tempo, com gols de Ronaldo Bianchi, aos 27, e do brasileiro Piá, aos 30 minutos.