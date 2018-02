Juventus bate a Lazio em pleno Estádio Olímpico

Mesmo jogando no Estádio Olímpico, em Roma, a Juventus conseguiu uma importante vitória, neste sábado, por 3 a 2 sobre a Lazio, pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano, que anda teve a vitória do Catânia sobre a Udinese por 2 a 0, com dois gols do atacante Mascara. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Com o resultado na capital italiana, a 'Velha Senhora' chegou a 32 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, ao lado da Roma, que tem o mesmo número de pontos, mas ainda pode retomar a posição se conseguir um bom resultado sobre a arqui-rival da Juve, o Torino, no domingo. Já a Lazio pára nos 17 pontos e pode perder posições até o término da rodada. A Juventus abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Del Piero cobrou o escanteio, Salihamidzic finalizou, mas a bola desviou em Trezeguet, impedido, e entrou. Mas o empate dos donos da casa não demorou a sair. Aos 36, Rocchi tocou para Mutarelli, que lançou de voleio para Pandev. O atacante cabeceou para o gol e igualou o marcador. No segundo tempo, se destacou o futebol do veterano Del Piero. Logo aos 3 minutos, Tiago lançou o atacante, que avançou sem marcação e chutou cruzado na saída de Balotta. E quase num replay depois de dez minutos, Zanetti acionou Del Piero, que arrancou novamente nas costas da defesa da Lazio, e chutou no ângulo da meta romana. A Lazio ainda conseguiu diminuir com outro de Pandev, de cabeça, aos 47.