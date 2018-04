Juventus bate a Lazio fora e volta a liderar o Italiano

A vitória deixa a Juventus numa situação muito cômoda, uma vez que ela tem um jogo a menos que os rivais. Se vencer o Napoli, terça-feira, fora de casa, em jogo adiado da 11.ª rodada, a equipe alvinegra pode disparar ainda mais na primeira colocação em caso de vitória. A Lazio, com 22 pontos, está em terceiro, mas pode perder a posição para o Milan, que joga no domingo contra o Chievo Verona.

O quarto resultado positivo seguido da Juventus, que ainda está invicta na temporada, só foi possível graças a um gol de Pepe, aos 34 minutos do primeiro tempo. A jogada começou com Vucinic, que lançou para Matri na esquerda. Este cruzou e encontrou o atacante na área para marcar.

Também neste sábado, o Napoli conquistou um empate com o Atalanta, por 1 a 1, com um gol de Cavani aos 49 minutos do segundo tempo, 15 segundos antes do fim dos acréscimos dados pelo árbitro. O argentino German Denis, marcou pelo Atalanta e chegou a 10 gols na competição, voltando a ser o artilheiro isolado.

Em Lecce, o time da casa perdeu do Catania por 1 a 0 e caiu para a penúltima posição, com apenas oito pontos, sendo ultrapassado pelo Novara, que venceu o Parma por 2 a 1, mas segue na zona de rebaixamento, com 10 pontos, em 17.º. O Catânia ganhou seis posições e agora é o sexto, com 17 pontos, logo à frente do Napoli, que tem 16. O Parma é o 11.º.