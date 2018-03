Juventus bate Atalanta, abre 4 pontos na liderança e dá passo para levar o hepta

Em jogo atrasado da 26ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus deu um importante passo para conquistar o seu sétimo título nacional consecutivo ao vencer a Atalanta por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Turim, e chegar aos 74 pontos na liderança da competição.

+ Confira a classificação do Campeonato Italiano

Graças a um gol marcado pelo argentino Gonzalo Higuaín e a um outro do francês Blaise Matuidi, a equipe abriu quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Napoli, que agora viu o rival igualar as mesmas 28 partidas disputadas - faltam dez rodadas para o término do torneio nacional.

Este duelo contra a Atalanta estava inicialmente marcado para ocorrer no dia 25 de fevereiro, mas precisou ser adiado por causa de uma forte nevasca que atingiu Turim naquela data. E o time napolitano permitiu que a Juventus abrisse esta boa margem na liderança ao ser derrotado por 4 a 2 pela Roma e depois ao ficar no empate por 0 a 0 com a Inter de Milão nas duas últimas jornadas do Italiano.

Assim, a equipe alvinegra se vê mais próxima de conquistar o heptacampeonato nacional e deu continuidade ao bom momento que vive. Acumulou nesta quarta-feira a sua 12ª vitória consecutiva na Série A nacional, sendo que na semana passada conquistou uma heroica classificação às quartas de final da Liga dos Campeões com um triunfo por 2 a 1 sobre o Tottenham, de virada, no estádio de Wembley, em Londres.

Já a Atalanta estacionou nos 41 pontos, na oitava colocação do Italiano, e segue distante da zona de classificação à Liga Europa, hoje fechada pelo Milan, dono do sexto lugar, com 47 pontos.

No próximo sábado, na abertura da 29ª rodada, a Juventus volta a campo para enfrentar o SPAL, fora de casa, enquanto a equipe de Bérgamo buscará a reabilitação diante do

Hellas Verona, no domingo, também atuando como visitante.

Na partida desta quarta-feira, o time de Turim abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Em rápido contra-ataque, o atacante brasileiro Douglas Costa partiu desde a intermediária defensiva e tocou na direita para Higuaín, que invadiu a grande área e chutou no canto direito baixo de Etrit Berisha para marcar.

Na etapa final, a Juventus viu o seu trabalho ficar um pouco mais fácil após a expulsão do zagueiro Gianluca Mancini, aos 34 minutos, quando cometeu uma segunda falta passível de cartão amarelo, que ele já tinha, e acabou recebendo consequentemente o vermelho.

E, apenas dois minutos depois, a equipe da casa decretou o 2 a 0. Autor do primeiro gol, Higuaín agora deu assistência para Matuidi marcar o segundo gol e aumentar ainda mais a alegria dos torcedores no Allianz Stadium. Para o desespero dos rivais, o time de Turim já começou a sua contagem regressiva para mais um Scudetto.